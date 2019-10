Provincia Il 6 ottobre la “Giornata del Camminare” nella Baronia 3 ottobre 2019

Natura, paesaggi, tradizioni, arte e degustazioni: sarà una giornata dedicata alla riscoperta

del magnifico territorio della Baronia.

Si terrà domenica 6 ottobre 2019 la “Giornata del Camminare”, promossa da FederTrek

Escursionismo e Ambiente. E per l’ottava edizione nazionale, sarà protagonista la terra

d’Irpinia grazie all’impegno della Pro Loco Vallesaccarda, che quest’anno si fa sostenitrice

della pratica e della cultura del camminare, partecipando all’importante iniziativa di

promozione territoriale di FederTrek, con la finalità di contribuire al miglioramento della

qualità della vita, coinvolgendo cittadini, organismi e amministrazioni locali. Alla

manifestazione hanno aderito numerose associazioni del territorio, tra le quali: la Pro Loco

Castellese di Castel Baronia; I Falò di San Nicola Baronia; la Pro Trevico di Trevico;

l’Associazione Irpinia Mia di Trevico; l’Associazione Amici dei Bimbi di San Nicola Baronia.

L’evento è stato poi patrocinato dai Comuni di Vallesaccarda, San Nicola Baronia, Castel

Baronia, Carife e Trevico.

Ricco di momenti partecipativi e particolarmente accurato in ogni dettaglio si presenta il

programma della giornata, con vari percorsi e opzioni sul territorio della Baronia. La

partenza è fissata per le ore 8.00 del giorno 6 ottobre da Piazza Michele Addesa di

Vallesaccarda. Il paese sarà attraversato per circa due chilometri per poi immergersi nel

verde delle pendici di Trevico e raggiungere San Nicola Baronia (prima tappa – percorso A),

con breve sosta ristoro e visita all’antico mulino ad acqua, che sarà messo in funzione per

l’occasione. Poi si tornerà nei boschi per raggiungere Castel Baronia (seconda tappa –

percorso B), percorrendo un tratto che offre splendide viste panoramiche sulla Valle

dell’Ufita. Giunti a Castel Baronia, presso l’area attrezzata del Giuliano, sarà possibile

degustare gratuitamente prodotti a base del prelibato olio di Ravece prodotto in loco, su

iniziativa della locale Pro Loco. Successivamente, si riprenderà il cammino verso Carife (terza

tappa – percorso C), da qui si affronterà l’ascesa per Trevico, attraversando il fitto bosco

delle cosiddette “bocche di Carife” (quarta tappa – percorso D). Giunti a Trevico, il paese più

alto della Campania, sarà possibile visitare il bellissimo centro storico ed effettuare una

degustazione presso una rinomata azienda locale produttrice del famoso “prosciutto di

Trevico” e altri salumi e formaggi, accompagnati da un assaggio dell’eccellente vino irpino.

Poi si riprenderà il percorso per scendere lungo le pendici di Trevico e raggiungere di nuovo

Vallesaccarda (quinta tappa – percorso E – arrivo), attraversando il cammino dei “Fedeli

della Madonna di Anzano”, che secondo una tradizione secolare lega la comunità di Trevico

con la vicina località di Anzano di Puglia, in provincia di Foggia. Il percorso, che nella sua

totalità è di circa 20 chilometri per una durata di 5\6 ore, sarà cadenzato da varie soste e

sarà possibile aggregarsi al gruppo lungo il cammino in queste tappe intermedie:

Vallesaccarda – mulino ad acqua di San Nicola Baronia (prima tappa – percorso A); San

Nicola Baronia – Castel Baronia (seconda tappa – percorso B); Castel Baronia – Carife (terza

tappa – percorso C); Carife – Trevico (quarta tappa – percorso D); Trevico – Vallesaccarda

(quinta tappa – percorso E). Lungo tutto il tragitto saranno attivi numerosi punti di ristoro e

ad ogni tappa intermedia sarà possibile usufruire di un servizio navetta, che accompagnerà i

partecipanti al punto di partenza/arrivo della tappa successiva oppure alla tappa di

partenza. La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ad esclusione della degustazione a

Trevico (€ 7) e del servizio navetta (€ 2.50). Per maggiori informazioni e prenotazioni, è

possibile inviare una mail all’indirizzo ciprianogerardo@tiscali.it o contattare il numero

335396172.