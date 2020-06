In Evidenza Politica Primo Piano “Il 5 giugno ad Avellino per incontrare cittadini e imprenditori abbandonati dalla Regione”. Parla Salvini, venerdì sarà in Campania 3 giugno 2020

Alpi – “Il 5 giugno sarò a Napoli e poi ad Avellino per incontrare cittadini e imprenditori abbandonati dalla Regione. Sarà un’altra occasione per confrontarsi e, soprattutto, ascoltare, ascoltare ed ascoltare”. Matteo Salvini, leader della Lega, alla vigilia della sua visita in Campania, rilascia un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. Nella quale esprime il suo pensiero a pochi mesi di distanza dalle elezioni Regionali.

Fa chiarezza: “Caldoro è una persona perbene, ma serve una novità”. “Maresca è un magistrato anti camorra di assoluto valore. Un servitore dello Stato che stimo e apprezzo. Per la Campania serve un progetto di sviluppo e una visione”. Salvini sembra stoppare anche il professore Tommasetti. “Un altro nome di assoluto valore. Una persona preparata e seria, che si sta dando da fare e che sicuramente darà il suo contributo. Ma ripeto: ciò che conta davvero è la squadra”.

Sul Governatore: “De Luca è un personaggio mediatico che nella sostanza è disastroso: ospedali lasciati chiusi in emergenza Covid, assurdi divieti come lo stop alla consegna a domicilio”. “La sanità campana ha retto soltanto perché medici e infermieri hanno colmato con la loro passione e la loro creatività le enormi voragini organizzative e logistiche della mala-gestione regionale”.

Intanto, vediamo come sarà strutturata la giornata di Salvini in Campania. Una visita al luogo dove è stato ucciso Pasquale Apicella, agente della Polizia di Stato morto nell’incidente contro l’auto di una banda di rapinatori, e un incontro con gli artigiani di San Gregorio Armeno, la via dei presepi nel cuore del centro antico di Napoli. Sono alcuni tra gli appuntamenti del leader della Lega che venerdì 5 giugno sarà in Campania per l’intera giornata.

Alle ore 11 Salvini terrà una conferenza stampa a Villa Vittoria, in via Francesco Petrarca nel quartiere Posillipo, mentre alle 12.30 ci sarà la deposizione di una corona di fiori in memoria di Pasquale Apicella. Alle 14.30 Salvini sarà al Cis di Nola per un incontro con imprenditore e una visita alle aziende. Alle 17 trasferimento ad Avellino per l’inaugurazione della sede della Lega in via Stanislao Esposito, infine ritorno a Napoli per un incontro con gli artigiani di San Gregorio Armeno alle 19 nell’Hotel Paradiso in via Catullo, a Posillipo.