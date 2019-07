Avellino In Evidenza Primo Piano Il 2108 per Avellino è stato l’anno più caldo di sempre: i dati di “European data journalism network” 8 luglio 2019

Alfredo Picariello – Il 2108 per Avellino è stato l’anno più caldo di sempre. La temperatura media annua è stata di 15,88 gradi, il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1900. Il capoluogo irpino rientra nelle 24 città italiane più “calde”. In Campania, oltre Avellino, solo Giuliano di Napoli, Salerno e Napoli.

In 24 città italiane sulle 56 prese in considerazione, dunque,il 2018 è stato l’anno più caldo di sempre. E in altre 22 si è trattato del secondo anno più caldo. Solo in due città italiane l’anno passato non è entrato nemmeno nella top 5 delle temperature medie più alte: si tratta di Cagliari e Palermo. I dati, pubblicati da “Il Sole 24 Ore, arrivano dallo European data journalism network autore lo scorso anno di un’inchiesta dal titolo “Europe 1 degree warmer”, realizzata analizzando i dati sulle temperature in 558 città europee.

Le città nelle quali il 2018 è stato l’anno più caldo si concentrano nel Centro Sud, almeno quello continentale. Fanno eccezione Messina in Sicilia e Venezia in Veneto. Oltre al triangolo composto da Novara, Pavia e Bergamo, tra Piemonte e Lombardia, con al centro Milano. Tutte realtà nelle quali lo scorso anno è stato il più caldo dal 1900. Nelle altre città del nord l’anno in questione è stato il secondo più caldo della storia, tranne che a La Spezia, Massa e Firenze dove ha dovuto “accontentarsi” della terza piazza.