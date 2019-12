Attualità Avellino Il 19, 20 e 21 Dicembre si terrà il mercatino del baratto, una proposta contro il consumismo 15 dicembre 2019

Come ogni anno, in prossimità delle feste natalizie, la Comunità per lo Sviluppo Umano organizza il mercatino del baratto con il duplice scopo di dare una nuova vita agli oggetti e consentire a tutti di trovare un dono senza esborso di denaro.

E’ questa la proposta per contrastare un consumismo esasperato che danneggia l’ambiente generando sempre più rifiuti, e finisce con lo stravolgere il vero senso del Natale.

Quest’anno l’evento si svolgerà nelle date del 19- 20-21 dicembre ,in collaborazione con le associazioni AMDOS, AMEIR e Circolo degli anziani, presso le loro sedi situate nei locali dell’ ex sede ECA, in via Tagliamento ad Avellino.