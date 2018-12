IIA, soluzione turca solo temporanea: si lavora al nuovo assetto

Marco Grasso – Dovrebbe essere solo temporanea la soluzione turca per Industria Italiana Autobus. Il neopresidente di IIA, Antonio Bene, ieri a Bologna, in visita allo stabilimento Bredamenerini, avrebbe anticipato i prossimi scenari che interesseranno il polo nazionale degli autobus che dovrebbe nascere sull’asse Flumeri-Bologna.

Stamane, martedì 18 dicembre, Bene è atteso in Irpinia, per un incontro che dovrebbe contribuire a fare luce sul futuro dei circa 290 lavoratori dello stabilimento di Flumeri.

Le prime notizie che filtrano da Bologna sembrano in ogni caso rilanciare la gestione pubblica di IIA dopo l’uscita di scena di Stefano Del Rosso. I turchi di Karsan che, in seguito alla recente ricapitalizzazione, hanno acquisito il 70 per cento del capitale di IIA (la restante quota del 30 per cento è in mano a Leonardo) dovrebbero infatti tornare, nel giro di 30-40 giorni, ad una quota più o meno simbolica, in ogni caso non supriore al 10 per cento.

L’operazione di ricapitalizzazione ha consentito di evitare il fallimento, azzerare i debiti e nominare il nuovo Cda. Sbloccati anche stipendi e tredicesima, mentre non ci sarebbe ancora il via libera per le fidejussioni, con il rischio quantomai concreto di perdere più di una commessa

La soluzione ponte dovrebbe quindi lasciare presto il posto ad un nuovo riasseto societario di IIA che prevede l’ingresso dell’agenzia statale Invitalia e, forse, di Ferrovie dello Stato. Un’ipotesi quest’ultima che, dopo un primo accantonamento, sembra aver ripreso progressivamente quota. Sul fronte privato si continua a parlare della Engitech di Marigliano. Il quadro potrebbe essere più chiaro nelle prossime ore, dopo l’attesa visita di Bene.

Ma soprattutto in sede di Ministero, nel corso di un confronto invocato da più parti. Al momento però dal ministro Luigi Di Maio non è arrivato ancora nessun segnale. Un ulteriore elemento di preoccupazione per i lavoratori che, a fine anno, vedranno scadere anche la cassa integrazione.