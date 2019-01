IIA, pronta la nuova società. Lavoratori alla finestra: “Vogliamo chiarezza”

“L’acquisto da parte di Invitalia del 50% delle azioni dei Turchi di Karsan e il rafforzamento di Leonardo-Finmeccanica al 35% è il preludio per il rilancio definitivo di I.I.A”. La Fismic ha riunito questa mattina lavoratori ed attivisti guidati dai delegati Giovanni Garofano e Gerardo Novino presso la sede provinciale per discutere e prepararsi ad affrontare il nuovo scenario della vertenza.

C’è attesa per la riunione del Consiglio di Amministrazione decisivo per il riassetto societario e per dare nuove prospettive ai 430 lavoratori di Valle Ufita e Bologna.

“Siamo fiduciosi che questa possa essere la svolta che tutti aspettavamo” dichiara il Segretario Generale della Fismic Irpina Giuseppe Zaolino.

“La nuova società dovrà affrontare subito il problema della cassa integrazione scaduta il 31 dicembre e presentare in tempi rapidi un piano industriale capace di dare risposte occupazionali e disegnare nuove prospettive per il trasporto pubblico su gomma in Italia”.

“L’ibrido e l’elettrico dovranno essere le nuove sfide tecnologiche per dare finalmente alla nuova I.I.A. una dimensione nazionale ed internazionale. Dopo tante tribolazioni, i lavoratori di I.I.A. si aspettano concretezza e prospettiva e sono pronti – conclude Zaolino – ad affrontare la nuova sfida che si profila, consapevoli delle difficoltà perché la concorrenza nel settore è molto agguerrita, ma l’intervento pubblico per il rilancio della società può essere il fattore decisivo sul piano finanziario determinando gli investimenti sulla ristrutturazione e sui nuovi prodotti”.