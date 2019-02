Lavoro & Sindacato IIA, poco lavoro e molta cassa integrazione per la Fismic: “Notizie sconfortanti dal Mise, Karsan privilegiato” 28 febbraio 2019

Chi si aspettava dall’incontro al Mise notizie confortanti capaci di imprimere una svolta alla vertenza è rimasto deluso. La Fismic-Confsal presente a Roma con una delegazione composta dal Segretario Nazionale, Marco Roselli, dal Segretario Provinciale, Giuseppe Zaolino e dalle Rsu, Giovanni Garofano e Gerado Novino, ha espresso tutte le perplessità nel merito delle linee guida presentate che premiano il socio turco Karsan e penalizzano i lavoratori Italiani.

Karsan resta saldamente nell’attuale società con il 30% e continua a condizionare le scelte produttive in maniera determinante. I numeri sono impietosi: 200 autobus prodotti in Turchia nel 2018, 465 da produrre nel 2019 sempre in Turchia e per il prossimo anno si continuerà su questa falsa riga.

Valle Ufita “si consola”con 12 mesi di Cassa Integrazione e la produzione di soli 50 autobus che lasceranno a casa 250 dipendenti sui circa 290.

Ci vorranno almeno altri 2 mesi per l’inizio della ristrutturazione e ci vorranno almeno altri 2 anni per vedere una produzione di serie e per completare il rientro dei lavoratori.