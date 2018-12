IIA, il neopresidente Bene atteso a Flumeri: si apre la nuova fase

Marco Grasso – Martedì prossimo, 18 dicembre, il neopresidente di IIA Antonio Bene sarà molto probabilmente in Irpinia per una prima visita allo stabilimento ex Irisbus di Flumeri. A poche ora dalla nomina, il manager di Karsen è dunque pronto ad immergersi nella nuova sfida.

Lunedì dovrebbe essere infatti all’ex Bredamenerani di Bologna, poi, come detto, a Flumeri. Manager di lungo corso, Bene è stato indicato dal gruppo turco che, dopo la ricapitalizzazione, ha rilevato il 70 per cento del capitale e, quindi, la maggioranza di Industria Italiana Autobus.

La restante quota del 30 per cento è in capo a Leonardo (ex Finmeccanica). La ricapitalizzazione ha stoppato definitivamente l’ipotesi fallimento e sbloccato gli stipendi. Ora l’attenzione di lavoratori e sindacato è tutta rivolta alla cassa integrazione, in scadenza a fine anno.

Si attende anche una convocazione da Roma per un confronto a tutto campo con il ministro Luigi Di Maio che, negli ultimi mesi, aveva sempre lasciato immaginare una soluzione che prevedesse una maggioranza pubblica. Così non è stato, almeno per il momento.