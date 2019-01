Lavoro & Sindacato IIA e Blutec senza stipendi. De Palma (Fiom): “Situazione inaccettabile. Il Mise intervenga con urgenza” 16 gennaio 2019

“Sono in corso oggi gli scioperi negli stabilimenti Blutec per il mancato pagamento degli stipendi da parte della proprietà che non ha fornito nessuna informazione in merito. Stessa situazione riguarda i lavoratori di Industria Italiana Autobus di Bologna e di Flumeri che non hanno ricevuto i salari e in queste ore stanno organizzando iniziative di protesta”.Lo dichiara in una nota il segretario nazionale Fiom Cgil e responsabile automotive, Michele De Palma.

E prosegue: “E’ inaccettabile quello che sta accadendo. Sono diversi mesi che la Fiom, con gli altri sindacati, manifesta insieme ai lavoratori per avere informazioni chiare sul futuro degli stabilimenti Blutec e Industria Italiana Autobus. Il peggioramento della vertenza è sotto gli occhi di tutti, è a rischio il processo di reindustrializzazione e rioccupazione per circa 1500 lavoratrici e lavoratori”.

Per tali ragioni, De Palma afferma: “Per questo ribadiamo la richiesta al Ministro dello Sviluppo economico di intervenire e convocare con urgenza le due aziende per affrontare i problemi. La Fiom sosterrà tutte le iniziative dei lavoratori per chiedere il rispetto degli accordi, il pagamento delle spettanze e il ritorno al lavoro per tutti”.