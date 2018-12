IIA, attesa per la cassa integrazione. Zaolino (Fismic): “La soluzione è il polo pubblico”

La Segreteria Provinciale della Fismic di Avellino, allargata ai delegati Giovanni Garofano e Gerardo Novino, a confronto sulla drammatica situazione dei lavoratori di I.I.A.

“Siamo convinti – precisa il Segretario Provinciale Giuseppe Zaolino – che solo il polo interamente pubblico potrà salvare i 43 lavoratori di Avellino e Bologna”.

“Questa società per l’attendismo e l’inesperienza del Governo, ha bruciato negli ultimi sei mesi oltre 9 milioni di euro. Attualmente, per bocca del nuovo presidente, la società perde oltre 1.5 milioni di euro al mese”.

“Questa Società guidata dai Turchi di Karsan non ha nessuna convenienza a produrre in Italia e quindi – continua Zaolino – per il prossimo anno si prospetta solo un lungo periodo di cassa integrazione, ancora in via di approvazione”.

“Di Maio – conclude Zaolino – ha in mano le leve per convincere le Aziende di Stato ad investire sul trasporto pubblico e ammodernare il parco autobus più vecchio d’Europa. Se non ci riuscirà, i lavoratori di Avellino e Bologna sapranno a chi addebitare la responsabilità del fallimento della loro Società”.