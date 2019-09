Provincia Ignoti abbattono illecitamente alberi secolari a Mirabella Eclano: in azione le Guardie Ambientali Ge.Pa. 3 settembre 2019

Ignoti abbattono illecitamente alberi secolari a Mirabella Eclano, in zona San Pietro, presso il campo sportivo. Sono subito entrate in azione le Guardie Ambientali GE.PA del comando provinciale di Avellino, guidate dal coordinatore provinciale Gerardo Grauso, che hanno verbalizzato l’accaduto. Molto probabilmente il taglio è stato effettuato per favorire l’uso, il consumo e la vendita abusiva di legna da ardere in vista dell’imminente periodo autunno/invernale.

Il fatto è stato prontamente segnalato al Comune di Mirabella Eclano, ovvero al sindaco Giancarlo Ruggiero e al Comando dei Vigili Urbani. I controlli del comando provinciale delle Guardie Ambientali sarano intensificati per garantire un uso e un consumo lecito della legna da ardere e per mettere in atto ogni tipo di contrasto al fatto illecito mediante verbali sanzionatori per chi si rende attore di tale reato.