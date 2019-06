Magazine Idee, sogni e progetti: con Progetto 3D render più realistici che mai 1 giugno 2019

Idee, sogni e progetti che, prima ancora di diventare un prodotto o un servizio, hanno bisogno di essere visualizzati e comunicati. E’ questa la vocazione di Progetto 3D, azienda di Montoro (in via Nuova) e del suo titolare geom. Francesco Giaquinto.

I servizi offerti in chiave di rendering, nonché di progettazione e successiva realizzazione dell’opera, possono riguardare qualsiasi habitat: dagli interni di un appartamento – e quindi cucina, salone, tavernetta, etc. – passando per ristoranti, tavole calde, dehors per servizio bar, fino alla progettazione e sistemazione di giardini. Il tutto con idee innovative a cui non avresti mai pensato.

Progetto 3D, grazie all’esperienza e alla professionalità che offre in questo triplice servizio di progettazione, esecuzione e direzione lavori, si avvale di partner di fiducia grazie ai quali è in grado di progettare e realizzare l’opera finita come da progetto. E proprio grazie ai partner accuratamente scelti, che è in grado di portare avanti una progettazione sempre più controllata sotto i profili di materiale, budget e tempistica.

I servizi sono pensati per ogni esigenza e possono aiutare, attraverso immagini concettuali, a rendersi conto di come sarà esattamente il progetto finale, che verrà realizzato con materiali selezionati, ambientazioni precise e tecniche che variano seguendo le esigenze del cliente.

Progetto 3D si adatta a qualsiasi profilo: dal singolo privato, al pubblico, alle aziende, ma offre anche servizi pensati per professionisti, quali geometri, architetti e ingegneri, per imprese edili o di costruzione che hanno bisogno di render per mostrare il prodotto finito alla propria committenza, e anche per agenzie immobiliari che necessitano di supporto.

La prima fase è quella della comunicazione visiva in 3D, attraverso software specifici che creano il render sia in versione statica che a 360°, in più il cliente può usufruire dell’opzione di visualizzazione attraverso un visore ottico, tale da rendere ancora più realistica l’immagine dell’ambiente finito. Questa fase aiuta le persone e le aziende a visualizzare le proprie idee e a rendere tangibili i propri progetti. Poi si passa alla realizzazione ed esecuzione dell’opera fino al completamento della stessa.

Realizzare un render con Progetto 3D non è mai stato così pratico ed economico, con l’opportunità di poter vedere il tuo spazio progettato secondo i tuoi desideri, offrendo consulenze di altissimo livello per farti visualizzare il tuo habitat in 3D tanto che ti sembrerà reale.

Prova subito e sperimenta soluzioni innovative alle quali non avresti mai pensato.