Attualità Ida Sansone, un’irpina da Premio Oscar. D’Amelio: “Presto verrà a trovarci” 27 febbraio 2019

Ida Sansone presto potrebbe essere in Irpinia, per le iniziative dell’8 marzo. Presto debutterà anche come regista nel mondo del cinema, ma oggi è conosciuta per essere una valente doppiatrice e sceneggiatrice. La donna, di origine irpine, è stata voce italiana del Premio Oscar Olivia Colman nel film “La Favorita”, ambientato all’inizio del Settecento, periodo in cui era in corso una delle numerose guerre tra Francia e Inghilterra. La protagonista del film è la regina Anna (Colman), che ha un rapporto molto intimo con Lady Sarah (Rachel Weisz), messo in crisi dall’arrivo di una nuova cameriera (Emma Stone). Il regista è Yorgos Lanthimos, noto per aver diretto Il sacrificio del cervo sacro e The Lobster.

Ad incontrarla oggi a Napoli la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio. “È stata una piacevole e interessante conversazione – dichiara la presidente D’Amelio – con una donna che, pur essendo nata e vivendo altrove, conserva un forte legame con le origini e la Campania. Mi ha rivelato i suoi progetti futuri, che la vedranno impegnata nel cinema con ruolo di regista, e ho colto l’occasione per invitarla in Irpinia al programma di iniziative pensate in occasione dell’8 marzo”.