Ict, ecco i profili professionali più ricercati in Irpinia

In Campania si cercano professionisti del settore ICT. Secondo l’Osservatorio Professioni stilato da InfoJobs, prima piattaforma in Italia per la ricerca di lavoro online, che ha mappato il panorama dell’offerta di lavoro nella regione*, gli sviluppatori di software entrano infatti nella top 5 delle posizioni più cercate, dietro ad agenti commerciali e assistenti alle vendite e davanti a personale addetto all’informazione della clientela e specialisti di pubblicità e marketing.

Il trend di interesse verso le professioni ICT in Campania, rispecchia il macro-scenario italiano grazie anche alla sempre maggior importanza della metodologia agilecome metodo di lavoro aziendale. La media di esperienza indicata per le professioni ICT, così come per tutte le 5 presenti in classifica in Campania, varia dagli zero ai due anni.

A livello di skill professionali, gli sviluppatori di software devono conoscere il linguaggio Java, quello SQL e il Java-script oltre a saper parlare e scrivere in inglese così come i tecnici di reti ICT che, oltre all’inglese, devono essere in grado di gestire servizi web, conoscere Linux e Windows XP. Gli assistenti alle vendite devono avere una spiccata capacità relazionale, sia con il cliente sia con i colleghi e, oltre alla conoscenza dell’inglese, si aggiunge sorprendentemente il cinese; anche gli agenti commerciali devono avere ottime capacità di gestione delle vendite e delle relazioni e sapere parlare bene inglese. Padronanza degli strumenti di marketing e programmi grafici infine per gli specialisti della pubblicità.

La domanda di agenti commerciali è la più frequente nelle città di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta mentre a Salerno si ricercano al primo posto assistenti alle vendite.

Analizzando più nel dettaglio la top 3 delle varie città, si evidenzia come a Napoli, dopo gli agenti commerciali, le maggiori possibilità di trovare lavoro siano per sviluppatori di software e assistenti alle vendite, ad Avellino per assistenti alle vendite e personale addetto all’informazione della clientela, a Benevento addetti alla logistica e cuochi e a Caserta assistenti alle vendite e personale addetto all’informazione della clientela. Chiude la rosa delle città campane Salerno con agenti commerciali e personale addetto all’informazione della clientela.