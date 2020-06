Attualità Iannace in campo: donazione al Pausilipon grazie alle palline rosa di Natale 7 giugno 2020

Il senologo e consigliere Regionale Carlo Iannace – insieme ad una rappresentanza delle associazioni Amdos, Amos, Noi in Rosa, Pro Loco Atripalda, Oltre il Rosa la Forza della Vita, che operano nella prevenzione del tumore al seno – ha consegnato questa mattina a Napoli l’assegno simbolico della donazione del ricavato di “Sette Passi per il Sorriso” alla direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, Flavia Matrisciano.

La raccolta fondi è avvenuta grazie alla distribuzione delle palline rosa di Natale, create da tantissime donne, dalle associazioni di volontariato, dagli alunni di diverse scuole irpine e dai meno giovani ospitati nelle case di cura per anziani che, insieme, hanno contribuito a donare un sorriso ai bambini e ai ragazzi ricoverati presso l’ospedale Santobono – Pausilipon di Napoli. Per loro, questa mattina, anche una esibizione dei motociclisti del team DaBoot di Alvaro Dal Farra, che presso il nosocomio pediatrico, svolgono la mototerapia, per donare momenti di spensieratezza e gioia ai più piccoli.

“Tutti insieme, dai più piccoli agli anziani, hanno contribuito alla creazione delle palline rosa che sono servite a raccogliere fondi per donare un sorriso ai bambini e ai ragazzi del Pausilipon – ha detto Carlo Iannace -. Siamo felici di averlo fatto e di continuare a sostenere gli ospedali del Sud Italia che non hanno nulla da invidiare alle strutture del Nord. L’emergenza sanitaria Covid 19 ci ha messo a dura prova e abbiamo resistito. Ora è tempo di tornare alle cure ordinarie nei nostri ospedali. Non perdiamo di vista la prevenzione”.