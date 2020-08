Provincia I Sisma80 scendono in Campo: “Tra diritto e libertà voglio un sindaco Trans” 26 Agosto 2020

Ecco il secondo singolo della band new post punk, in uscita il 26 Agosto alle ore 15.00 su tutte le piattaforme digitali “Sindaco Trans”.

In questo momento particolare per la politica italiana, in vista delle prossime elezioni, scendono in campo in maniera irriverente con un pezzo travolgente i Sisma80.