I lavoratori denunciano Cgs e Asi: la vertenza finisce in Procura. E’ questa le decisione presa dai lavoratori al termine di una riunione presso la sede del Cgs di Pianodardine. “La rabbia e la cocente delusione di questi lavoratori – dichiara il Segretario Generale della Fismic Irpina Giuseppe Zaolino – merita rispetto e concretezza. Qualcuno pensa di far pagare ai 74 lavoratori ed alle loro famiglie le scelte sbagliate e le clientele politiche degli ultimi 20 anni. Noi ci opponiamo a questo sistema e abbiamo deciso di passare all’offensiva, denunciando Cgs e Asi per truffa e appropriazione indebita”.

In giornata, sarà dato mandato all’avvocato Amato Rizzo per la denuncia alla Procura della Repubblica. “Venerdì mattina, conclude Zaolino, d’accordo con le Rsu manifesteremo davanti alla sede di Pianodardine in occasione della riunione dei Sindaci per l’approvazione del bilancio”.