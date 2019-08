Provincia I Jalisse a Bisaccia con il live tour di “Ora o mai più” 13 agosto 2019

Sabato 17 Agosto alle ore 21,30 a Bisaccia (AV), in piazza Duomo, i Jalisse si esibiranno in una serata “Ora o mai più”, il Live tour con i protagonisti della trasmissione televisiva in onda su Rai1.

Oltre ai Jalisse, nella serata ci saranno: Francesca Alotta, Marco Armani, Stefano Sani e Alessandro Canino.

Appena tornati da Mosca, invitati dell’ENIT, Ente Nazionale per il Turismo, con il Patrocinio dell’Ambasciata Italiana in Russia e il supporto del Dipartimento delle relazioni internazionali del Governo di Mosca, i Jalisse riprendono il Tour nelle piazze italiane che sta ottenendo grandi consensi.

Tra le canzoni in scaletta, oltre ai loro brani, come Tra Rose e Cielo, Liberami, Dove sei e l’immancabile cavallo di battaglia, Fiumi di parole, nota al pubblico anche grazie all’Eurovision Song Contest, il duo presenta brani tratti dalla loro esperienza televisiva su Rai1 a Ora o mai più, con Michele Zarrillo e quindi La notte dei pensieri e L’elefante e la farfalla, e brani presentati a Tale e Quale Show da Alessandra Drusian come Heart of glass di Blondie, un omaggio ad Anna Oxa, Ti sento e ancora Cavallo Bianco, il singolo cover portato al successo dai Matia Bazar nel 1976 e molti altri brani della storia della musica italiana (e non solo).

I Jalisse, grazie al successo riscoperto con le due trasmissioni televisive su Rai 1 nell’anno 2018, incontrano in ogni tappa un grande calore di pubblico, sostenuto in modo spontaneo e in crescita dalle loro #jalissetribu, dislocate in tutta Italia.

La stagione autunnale ha in serbo grandi progetti, sia musicali sia televisivi, che verranno comunicati appena possibile.