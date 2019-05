Attualità I giornalisti campani Imparato e Pescatore ricevono il Premio Cesarini 30 maggio 2019

Una serata di calcio e spettacolo, sotto la regia dell’esperto manager Floriano Bini, per la quarta edizione Premio Renato Cesarini 2019 si è svolta martedì 28 maggio al Teatro Alfieri di Montemarciano in provincia di Ancona (terra d’origine dell’illustre campione marchigiano), caratterizzata dalla tavola rotonda intitolata “Dove va il nostro calcio?”.

Attraverso testimonianze illustri e pareri si è dibattuto a lungo sulla situazione attuale dello sport più seguito in Italia.

Al termine della serata, riconoscimenti per tutti i protagonisti che si sono distinti nelle rispettive categorie professionali.

In particolare, per la loro carriera spesa nel narrare le vicende del calcio – e non solo – attraverso le colonne din quotidiani sportivi nazionali, sono stati premiati i giornalisti campani Gaetano Imparato (Gazzetta dello Sport) e Leondino Pescatore (Corriere dello Sport).

Tra i presenti, rappresentanti illustri dell’imprenditoria, dell’Università di Camerino UNICAM e del Rotary Club.

Il Premio Renato Cesarini 2019, per le varie sezioni, è stato inoltre assegnato ai giornalisti Marco Lollobrigida per La Domenica Sportiva (RAI) Daniele Bartocci (miglior giornalista Under 30).

Per i dirigenti sportivi: Claudio Lotito (Presidente S.S. Lazio), Piero Ausilio (direttore sportivo FC Inter), Pantaleo Corvino (direttore generale ACF Fiorentina), l’avv. Michele Briamonte, Furio Valcareggi (procuratore sportivo). Per gli allenatori: Serse Cosmi (Tecnico del Venezia).

Per gli ex calciatori: Marco Tardelli, Giuseppe Giannini, Alessio Tacchinardi, Sebastiano Rossi, Odoacre Chierico, Sebino Nela.

Durante la cena di gala (a due passi da Castellaro, città natale dell’indimenticabile Renato Cesarini) è stato consegnato il Premio Renato Cesarini 2019 all’attaccante del Frosinone, Daniel Ciofani, per il goal più “Cesarini”, in extremis, dell’ultimo campionato.

L’attaccante del Frosinone ha realizzato la rete al 102′ di gioco, dopo 10 minuti di controllo Var, nel match casalingo contro il Parma terminata 3-2 in favore dei ciociar