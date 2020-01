Provincia I falò in Irpinia, ecco il programma completo 16 gennaio 2020

L’Irpinia è tra le province in Europa che meglio conserva e vive le tradizioni. Questo grande patrimonio culturale rappresenta l’identità delle nostre comunità che si riconoscono nelle tradizioni.

CERVINARA- Falò di Sant’Antuono Abate

Ancora una volta conserviamo le tradizioni. Il Comune di Cervinara, la Pro Loco A.Renna e il Borgo Ferrari vi aspettano al tradizionale fuoco di Sant’Antonio Abate il 17 gennaio presso la frazione Ferrari di Cervinara. Funzione di benedizione del falò e degli animali a seguire fino a notte tarda: musica, canti e danze popolari. Non mancheranno naturalmente le degustazioni di prodotti locali come la pettola (pasta e fagioli), pasta e patate e pizza di granoturco e per finire patate spaccate e cotto sotto alla brace.

SANT’ANDREA DI CONZA- Sand’Anduono maschere e ssuon’

Nella serata di giovedì 17 gennaio, la tradizione vede accendere in vari punti del paese i fuochi dedicati a Sant’Antonio Abate. Una sorta di rito del quale si ignora la vera origine ma si avverte evidentemente la necessità, nonostante tutto.

Nella nostra comunità si parla già de “Li fuoche de Sant’Anduono” quando la peste, che scoppiò nel 1656, fece nel Mezzogiorno (e non solo), migliaia di vittime.

Come in molte comunità, anche qui a Sant’Andrea segna l’inizio del Carnevale (ce lo ricorda un detto abbastanza noto: “Si nu buone Carnuale vuoi fa, da Sand’Anduone aja accumenzà” e “Sand’Anduono maschere e ssuon”). La festa inizia qualche giorno prima con i bambini che si prodigano a raccogliere la legna da ardere per questa occasione. Nella giornata del 17 vengono organizzati i vari falò diffusi nei vari rioni.

Sulle braci ardenti sono cotte varie leccornie, migliazza (con e senza “frittele”), salsicce, costate e pancetta) e non può mancare il vino, dove sicuramente, il rosso, fa da padrone con l’aglianico.

CASTELVETERE SUL CALORE- Falò di Sant’Antuono

Venerdì 17 gennaio.

Dalle ore 20.00: Tarantella itinerante per i falò accesi in paese

Sabato 18 gennaio.

Dalle ore 19.00: Falò in Piazza Monumento, Tarantella di Castelvetere,

“I Picarielli” piccola compagnia di musica popolare,

“Irpinia Art & Nature Symposium” – Maschere e Fuoco,

Degustazione gratuita di “menesta e pizza”, stands enogastronomici.

QUINDICI- Falò di Sant’Antonio

Programma religioso

Dall’8 gennaio al 16 gennaio ore 17.00 inizio del novenario presso la chiesa di Sant’Antonio.

Venerdì 17 gennaio 2020: Festa di Sant’Antonio

Ore 6.30: S.Messa presieduta da Don Paolo Scafuro

Ore 9.00: S.Messa presieduta dal parroco

Ore 10.00: S.Messa presieduta da Don Ciro Biondi

Ore 11.30: S.Messa presieduta da Don Alfonso Pisciotta

Ore 16.30: S.Messa presieduta dal parroco.

Seguiranno la benedizione degli animali e delle varie “focare”.

La festa di Sant’Antonio Abate inizia di buon mattino presso l’omonima chiesetta dove saranno celebrate messe e saranno distribuiti i “morzetti” (cantuccini locali). Alle ore 16,00 circa dopo la benedizione degli animali, nel corso del trasferimento della statua nella chiesa parrocchiale, saranno accesi i falò:

I tradizionali: presso chiesetta di Sant’Antonio e Piazza Municipio; realizzati da gruppi di volenterosi.

L’ artistico in piazza San Sebastiano realizzato dall’associazione “la Focara” Questo Falo’ rappresenta un castello con torri, è ispirato dall’opera di Santa Teresa D’Avila : Il castello interiore

L’anima è come un castello con torri, nell’ultima c’è Dio e possiamo incontrarlo dopo un lungo cammino, lo stesso che ha compiuto S.Antonio. Le torri rappresentano le virtù cristiane del Santo.

Alle ore 19,00 infine si accenderà il falò nella frazione di Bosagro di Quindici nei pressi della chiesetta; Il colore Bianco caratterizza quest’ultimo falò, nella sua versione classica.

Sabato 18 gennaio 2020:

Ore 18.00: S.Messa in parrocchia

Domenica 19 gennaio 2020:

Ore 8.30: S.Messa

Ore 11.00: S.Messa presieduta da Don Riccardo Pecchia e seguita dalla processione di Sant’Antonio e San Sebastiano

Ore 18.00: S.Messa e “schiattiglia” in piazza

Lunedì 20 gennaio 2020:

Ore 9.00/11.30/18.00: S.Messe presiedute da Don Giovanni Russo

Ore 19.00: Concerto della Corale

Domenica 26 gennaio 2020:

Ore 18.00: S.Messa

Seguirà corteo di accompagno di Sant’Antonio nella sua chiesa titolare

Programma civile

Dal 8 gennaio al 16 gennaio inizio novenario

Venerdì 17 gennaio 2020: Solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio

Ore 6.00: Diana mattutina e tradizionale distribuzione dei “murzietti”

Ore 17.00: Benedizione degli animali

Ore 17.30: Spettacolo pirotecnico

Ore 18.30: Benedizione e accensione della “Focara artistica”

Seguiranno intrattenimento e stands gastronomici gestiti dalle attività commerciali del paese

Domenica 19 gennaio 2020:

Ore 8.00: Diana mattutina

Ore 12.30: Processione solenne con accompagnamento pirotecnico

Ore 16.30: Giro bandistico per le strade del paese

Ore 18.30: Spettacolo pirotecnico “a’schiattiglia” in piazza

Lunedì 20 gennaio 2020:

Ore 19.00: Concerto nella chiesa MSS delle Grazie ad opera della Corale “Le voci amiche”

Domenica 26 gennaio 2020:

Ore 19.30: Rientro della Statua di Sant’Antonio nella sua chiesa titolare con spettacolo pirotecnico finale

Seguirà estrazione a premi a cura del Comitato.

SOLOFRA- Falò di Sant’Antonio

La Festa di Sant’Antonio ci inserisce con la sua devozione e il suo folclore nelle più belle tradizioni del nostro passato. Il rispetto per la natura e gli animali domestici. Il maialino che ritroviamo ai piedi di Sant’Antonio ci richiama il senso della provvidenza in quanto il maiale nella cultura contadina era un grande mezzo per poter sfamare la propria famiglia particolarmente nel periodo invernale.

Venerdì 17 gennaio 2020: Festa di Sant’Antonio Abate

Ore 18.00: Preghiera a Sant’Antonio

Ore 18.30: S.Messa presieduta da Don Virginio Cuozzo, inoltre si potranno degustare ottimi piatti tipici realizzati con antiche ricette nostrane

Ore 19.00: Breve processione e benedizione

Ore 20.00: A fine processione accensione falò

Apertura di stand gastronomici: specialità varie.

Allieterà la serata la Banda Piccola.

Sorteggio della lotteria

NUSCO- La notte dei falò

Venerdì 17 gennaio 2020:

Ore 16.00: Notte del Liceo Classico

Incontro con l’autore Diego De Silva

Ore 18.00: Accensione dei bracieri e apertura degli stand enogastronomici

Ore 18.30: Diavolata

Gruppi mascherati e musicali itineranti

VIRTUOSI DELLA TARANTELLA, TARANTELLA DELL’IRPINIA, RAGAZZI IN FOLK DI NUSCO

Ore 19.30: Notte del Liceo Classico

Degustazione ispirata al mondo antico: pane e formaggio

– A seguire spettacolo a cura dei ragazzi del Liceo Classico: dallo spirito della danza Greca alla nostra tarantella

Ore 21.00: Concerti di musica folk popolare

Largo San Donato- SFESSANIA

Piazza De Santis- ROTAROSSA

San Donato- FOLK IN PROGRESS

Trinità- MIX ARMONY

Piazza San Giovanni- RITMO POPOLARE

Sabato 18 gennaio 2020:

dalle ore 10.00 alle ore 16.00

– Visite guidate, info e prenotazioni (Angela) 327-5568565

Dalle ore 12.00: Apertura stand enogastronomici

Ore 16.00: Diavolata

– ESIBIZIONE dei Bambini

SCUOLA DI ORGANETTO NUSCO

Ore 18.00: Accensione dei Falò

TRAMPOLIERI+MANGIAFUOCO, SCATAFUNK artisti di strada (Tocco di classe)

Dalle ore 18.00 in poi: Gruppi Mascherati e musicali itineranti

VIRTUOSI DELLA TARANTELLA, TARANTELLA DELL’IRPINIA, RAGAZZI IN FOLK DI NUSCO

Ore 21.00: Concerti di Musica folk popolare

Largo San Donato- FOLK IN PROGRESS

Piazza De Santis- ODISSEA

Sant’Eustacchio- ROTAROSSA

San Donato- RITMO POPOLARE

Trinità- SFESSANIA

Piazza San Giovanni- MIX ARMONY

Domenica 19 gennaio 2020:

dalle ore 9.00: Salita al Montagnone

A cura del Club Alpino Italiano di Nusco, info e prenotazioni (Giovanni) 333-1835268

Si accettano le prenotazioni, entro giovedì 16 gennaio 2020

Dalle ore 10.00 alle ore 16.00

– Visite guidate

Info e prenotazioni (Angela) 327-5568565

Dalle ore 10.00 in poi: Diavolata

Gruppi Mascherati e musicali itineranti, SCATAFUNK (Tocco di classe)

VIRTUOSI DELLA TARANTELLA, TARANTELLA DELL’IRPINIA

ZOMPA CARDILLO, RAGAZZI IN FOLK DI NUSCO

Dalle ore 12.00: Apertura STAND enogastronomici e degustazione prodotti tipici

Le attività in programmazione terminano alle ore 17.00 circa

Laboratori didattici nel centro storico: saranno attivi seminari musicali e seminari di ballo sulla tarantella. Saranno allestiti 3 infopoint turistici per le informazioni del territorio e per la prenotazione delle visite guidate nel centro storico.

CALIANO DI MONTORO- Falò di Sant’Antonio

Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate

17-18-19 gennaio 2020 a Caliano di Montoro

Programma religioso

Lunedì 13 gennaio: Pellegrinaggio e rito di occasione della Fiaccola della Pace

Ore 18.30: Pellegrinaggio presso la Parrocchia Sant’Antonio Abate in Vibonati (SA). Celebrazione Eucaristica e accensione della 42°Fiaccola della Pace.

Martedì 14 gennaio: Arrivo della fiaccola

Ore 18.00: Arrivo della Fiaccola della Pace partita da Vibonati (SA)

Martedì 14-Mercoledì 15-Giovedì 16 gennaio: Triduo di preparazione

Ore 18.30: Santo Rosario

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica

Venerdì 17 gennaio: FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE

Ore 07.00: Celebrazione presieduta dal parroco Don Enzo Serpe

Ore 08.30: Arrivo del concerto bandistico “Vieni a suonare con noi” Città di Bracigliano che seguirà il tradizionale giro per le strade principali della comunità

Ore 09.00: Celebrazione eucaristica presieduta da Don Domenico Spisso, vicerettore del seminario metropolitano “Giovanni Paolo II”

Ore 10.00: Benedizione degli animali

Ore 11.00: Solenne celebrazione eucaristica presieduta da P.Roberto Vecchio OfmCapp.

Ore 16.00: Processione con il simulacro del santo patrono per le strade principali della comunità, arrivo a San Pietro di Montoro, e ritorno verso la Chiesa di Caliano.

Al termine preghiera di affidamento e benedizione

Programma civile

Venerdì 17 Gennaio: FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE

Ore 19.00: Accensione del tradizionale falò “o’ fucaron ‘e sant’Antonio” e apertura del percorso gastronomico con degustazione di prodotti e sapori tradizionali: primi piatti a cura dell’Istituto Alberghiero “Gregorio Ronca” di Montoro; rape e patate con pizza di granturco; panino con salsiccia, cotechino e porchetta; caldarroste; polpette e pizza di maccheroni; caciocavallo impiccato; patate cotte sotto la cenere; dolci casalinghi. Esibizione de “Kalimma”, “I Fusione” e artisti di strada.

Sabato 18 Gennaio: La Festa Continua

Ore 18.00: Apertura del percorso gastronomico accompagnato da spettacoli di musica popolare con “Suoni Antichi i Bottari di Macerata Campania” e “Gruppo folk POPUL’ART di Aterrana”

Domenica 19 Gennaio: La Festa Continua

Ore 18.30: Apertura del percorso gastronomico accompagnato da spettacoli di musica popolare con il gruppo folk “Kalimma”, “I Fusione” e artisti di strada.

Ore 20.00: Concerto di musica popolare “La compagnia dei Cantori Popolari”.

I Falò in Irpinia nel mese di Gennaio saranno i seguenti:

6 gennaio 2020 a Petruro (Forino) : Falò dell’Epifania

14 gennaio 2020 Tavernola San Felice (Aiello): Falò in onore San Felice martire

17-18-19 gennaio 2020 a Nusco: La notte dei falò

17-18-19 gennaio 2020 a Montoro frazione Caliano: Falò di Sant’Antonio

17-18 gennaio 2020 a Castelvetere sul Calore: Falò di Sant’Antonio

17-26 gennaio 2020 a Quindici: Falò di Sant’Antonio

17 gennaio 2020 a Cervinara: Falò di Sant’Antuono Abate

17 gennaio 2020 a Cesinali: Falò di Sant’Antuono Abate

17 gennaio 2020 a Montemarano: Falò di Sant’Antonio

17 gennaio 2020 a Sant’Andrea di Conza: Sand’Anduono maschere e ssuoni

17 gennaio 2020 a Solofra: Falò di Sant’Antonio

17 gennaio 2020 a Teora: Lu Pagliar’ per Sant’Antuono

20 gennaio 2020 ad Aiello del Sabato: Falò in onore di San Sebastiano martire

20 gennaio 2020 ad Avella: Falò in onore di San Sebastiano “O’fucarone”

31 gennaio 2020 ad Avellino: Focarone di San Ciro

I Falò in Irpinia nel mese di Febbraio saranno i seguenti:

2 febbraio 2020 a CastelBaronia: Lu faon’

8 febbraio 2020 ad Atripalda: Focarone in onore di San Sabino

14 febbraio 2020 ad Avellino: Focarone in onore di San Modestino

14 febbraio 2020 a Capo Castello- Mercogliano: Lumanera in onore di San Modestino

14 febbraio 2020 a Mercogliano: Focarone in onore di san Modestino.