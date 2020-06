VIDEO/”Ho lottato 45 giorni contro il Covid in ospedale, vivo per miracolo”

"Ho lottato 45 giorni contro il Covid in ospedale, vivo per miracolo":

"Ho lottato 45 giorni contro il Covid in ospedale, vivo per miracolo"La storia di Anselmo La Manna di GrottaminardaDopo una lunga odissea Anselmo La Manna finalmente è guarito e può raccontare le sofferenze e la solitudine che affrontano i malati di Coronavirus. Anselmo fu ricoverato il 28 Marzo al Moscati di Avellino, tra la vita e la morte. Si è salvato grazie alla professionalità dei medici, alla fede in Dio e all'amore per la sua amata famiglia. Insieme a sua moglie Tommasina ha ripercorso i momenti più bui fino al momento della guarigione, quando finalmente i tamponi sono risultati negativi. "Dovevo festeggiare i 25 anni di matrimonio invece mi sono ritrovato in ospedale in fin di vita" racconta il quarantottenne grottese, "ma il momento più emozionante è stato quando ho potuto riabbracciare i miei cari".Enzo Costanza ha intervistato Anselmo e sua moglie.#CiVuoleCostanza

