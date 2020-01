Drogato e ubriaco alla guida provoca un incidente: giovane di Cervinara nei guai

Ieri pomeriggio, nel territorio di Forchia, lungo la strada Statale 7 Appia, località Sant’Alfonso si è verificato un incidente stradale a causa del mancato rispetto dell’impianto semaforico. Il conducente di un’autovettura Mercedes C 220, mentre percorreva la statale in direzione Caserta, non si è fermato al rosso imposto dal semaforo e ha impattato con una Renault Clio, che proveniva in direzione perpendicolare.

All’incidente, oltre ad altri automobilisti di passaggio ha assistito un maresciallo dell’Arma, della Stazione di Valle di Maddaloni che, libero dal servizio, dopo aver avvisato telefonicamente la Centrale Operativa di Montesarchio dell’accaduto e poiché il conducente della Mercedes che aveva provocato l’incidente stava fuggendo per le strade circostanti, con la sua auto personale lo ha inseguito riuscendolo a bloccare, dopo qualche chilometro, nel territorio di Rotondi in provincia di Avellino.

Nel frattempo, il personale del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montesarchio, giunto sul posto, ha constatato che l’autore dell’incidente, un 36enne di Cervinara, era rimasto ferito cosi come la donna che era alla guida della Renault, pertanto sono stati allertati i soccorsi e i feriti trasportati da personale sanitario del 118 presso il locale Ospedale “San Pio”, ove ricevevano le cure del caso per lesioni riportate e dimessi.

Successivamente, al termine degli opportuni accertamenti, nella serata, i militari, oltre a contestare al conducente della Mercedes le infrazioni al Codice della Strada, poiché trovato positivo ai relativi test, lo hanno tratto in arresto in quanto ritenuto responsabile di guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’influenza di stupefacenti.

La sua Mercedes è stata posta sotto sequestro, mentre l’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Benevento, è stato accompagnato presso la propria abitazione di Cervinara, in regime di detenzione domiciliare.