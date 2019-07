Guida in stato di ebbrezza e ubriachezza molesta: nei guai sette giovani

Alcol e guida in stato di ebrezza, controlli a tappeto sulle strade. A Torella dei Lombardi, in occasione della “Festa della Birra”, tre persone sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Si tratta i un 25enne di Villamaina e due 27enni rispettivamente di Bisaccia e Castelfranci, fermati alla guida in evidente stato di alterazione psicomotoria conseguente all’abuso di alcool, accertato con test etilometrico.

Per i tre giovani, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, è scattato il ritiro delle patenti di guida. I Carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella hanno inoltre beccato il titolare di un esercizio pubblico, ritenuto responsabile di somministrazione di alcoolici a minorenni;

Nei guai anche quattro giovani (di età compresa tra i 19 ed i 22 anni) che, in luogo pubblico, stati pescati in stato di ubriachezza manifesta e molesta.