Gubitosa tallona Salvini: è il politico M5S che cresce di più sui social

L’irpino Michele Gubitosa è il politico del Movimento 5 Stelle che cresce di più sui social, in particolare su Facebook, come evidenziato dal sito politicasufacebook.it

Quella del deputato originario di Montemiletto è un’ascesa inarrestabile che sfiora i 50mila like e che in questa settimana, con i suoi +8.875 fan come da classifica ufficiale, supera in crescita Luigi Di Maio e tallona il leader della Lega Matteo Salvini. Gubitosa è 7° nella classifica per crescita sui social e primo indiscusso tra i pentastellati.

Un boom lanciato dalla diretta in cui ha annunciato il ristoro a fondo perduto per le piccole aziende e definito dalla risposta alle dichiarazioni di Vittorio Feltri in merito agli attacchi al sud.

In netta ascesa anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca: +32.205 nell’ultima settimana grazie soprattutto alle sue consuete dirette Facebook.

Per quanto riguarda gli irpini da segnalare il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, anche lui dei 5 Stelle, che cresce di 241 fan su Facebook ma che in classifica generale è 76° con 117.268 followers. Nettamente più staccati gli altri, fuori dalla classifica dei primi 247. Il sito tiene conto di politici con almeno 30.000 fans.