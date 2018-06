Gubitosa: “E’ il nostro momento, Pizza faccia un passo indietro”

“La prestigiosa nomina di Carlo Sibilia a sottosegretario all’Interno, oltre che essere un motivo di grande orgoglio per Avellino e per tutta l’Irpinia, mi spinge ad una riflessione e a lanciare un messaggio a Nello Pizza, candidato della grande ammucchiata di centro-sinistra: avvocato Pizza, faccia un passo indietro, si faccia da parte per il bene della città”.

Per Michele Gubitosa, portavoce in Parlamento del Movimento Cinque Stelle, “Avellino è stata premiata grazie al Movimento Cinque Stelle. Abbiamo parlamentari, un sottosegretario, rapporti diretti con i ministri da un lato. Dall’altra parte ci sono i soliti nomi: Petitto, Bilotta, Mancino, De Mita, Petracca. Caro Pizza, non può far perdere questa grande occasione ad Avellino. E’ una grande opportunità, non faccia perdere questa occasione storica alla città soltanto a causa del voto di scambio e del ricatto”.

Gubiotosa invita Pizza “ad aiutare Avellino far partire la terza Repubblica e a mandare a casa chi ha distrutto la città. Anche lei sa perfettamente che la sua compagine sarà il male per Avellino e se, per sciagura, il voto di scambio ed il ricatto dovessero vincere, lei sarà ricordato per sempre come chi ha impedito il cambiamento ed il bene di Avellino ed il suo nome sarà accostato per sempre a questo fallimento. Sarebbe raccapricciante votare ancora per De Mita&Co. Pizza non ostacoli il bene di Avellino, faccia un gesto nobile. Dica che al ballottaggio è meglio votare Ciampi. Diversamente lei è legato esclusivamente alla poltrona e non ama, come dice, la città”.

“Avellino – conclude Gubitosa – non può vivere con il rimpianto di vedere come sarebbe andata se il Movimento 5 Stelle con il suo sottosegretari, i suoi parlamentari ed i suoi ministri, fosse andato a governare il Comune con il sindaco Ciampi”.

Intanto, riprende la campagna elettorale di Vincenzo Ciampi in vista del ballottaggio del 24 giugno. Sarà un fine settimana intenso, in giro per i quartieri del capoluogo irpino. Si parte domani, giovedì 14 giugno. Dalle 17 alle 20, Ciampi girerà San Tommaso in lungo e in largo, per incontrare i commercianti ed i residenti della zona. Sarà posizionato anche un gazebo in piazza Giustino Fortunato. “Ricominciamo dai quartieri – afferma il candidato sindaco -. Per noi saranno la linfa vitale, lo abbiamo detto sin dal primo giorno della nostra campagna elettorale. Ho già preso l’impegno pubblico di tenere, una volta al mese, un consiglio comunale in un quartiere diverso della città. Ma, ovviamente, abbiamo in mente anche altre iniziative, come il compostaggio di quartiere, la promozione di mercatini comunali secondo la pratica del riuso, la riapertura delle strutture sportive cittadine”.