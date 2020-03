Guasto idrico in città, disagi fino a tarda serata: ecco le zone a secco

L’Alto Calore Servizi è al lavoro con i suoi tecnici per rimediare alla rottura di un’importante condotta idrica che alimenta le zone basse di Avellino. Le squadre di pronto intervento manutentivo sono immediatamente intervenute.

“Preme sottolineare – scrive la società che gestisce il servizio idrico – che il personale di Alto Calore Servizi S.p.A., pur nel momento di grave emergenza sanitaria che vive il Paese, continua a svolgere il proprio lavoro con la disponibilità, la dedizione e l’impegno di sempre, nonostante le condizioni di oggettivo rischio e difficoltà. Occorre, altresì, sottolineare che, malgrado il guasto sia di vaste proporzioni, la capacità dei tecnici di questa società ha consentito la rapida individuazione di soluzioni alternative che stanno riducendo i disservizi per la popolazione. Ciò a ulteriore riprova tanto della qualità degli operatori di Alto Calore Servizi S.p.A. quanto dell’attenzione che questa Azienda pone nei confronti dell’utenza” si legge nella nota.

“Tanto chiarito, fino all’ultimazione dell’intervento, potrebbero, in ogni caso, esserci disfunzioni nell’erogazione idrica, la cui normalizzazione è prevista per la tarda serata, lungo le arterie stradali di seguito indicate: Corso Europa e traverse, Corso Vittorio Emanuele e traverse, Piazza Libertà e traverse, Via Cavour e traverse, Via Circumvallazione e traverse, Via Tagliamento e traverse, Via De Conciliis e traverse, Via Colombo e traverse, Via Roma e traverse, Via Pescatori e traverse, Via Carducci e traverse” ha infine spiegato l’Alto Calore.