Provincia Guardie particolari giurate, concluso il corso a Grottolella 22 dicembre 2018

Si è chiuso presso la sala consiliare del comune di Grottolella il corso di guardie particolari giurate, organizzato dalla associazione E.A.VV che da anni organizza nei vari territori irpini e non solo incontri e momenti di studio e di riflessione sulle tematiche che attengono alla cura e alla tutela dell’ambiente.

E anche quest’anno il corso si è chiuso con ben sette ragazzi che hanno fatto l’esame, scritto e orale, e oltre venti persone che hanno assistito alle lezioni sia per aggiornarsi, che per assistere alle interessanti lezioni che hanno visto la partecipazione di esperti in materia ambientale, sanitaria e giuridica.

L’esame si è tenuto sotto l’attento controllo del Presidente Enrico Russo e della Segretaria la dottoressa Lina Evangelista, i quali al termine della prova scritta hanno sottoposto i corsisti a delle domande orali sui temi che sono stati affrontati durante le numerose lezioni del corso di guardie particolari giurate.

“Anche questo corso è andato benissimo tanti sono stati i partecipanti alle lezioni e siamo felici per i sette ragazzi che hanno brillantemente passato l’esame sia scritto che orale con un’ottima votazione finale, segno evidente della bontà del corso è delle ottime lezioni che sono state tenute dai nostri autorevoli docenti”.

“Siamo veramente contenti – precisa con grande emozione Enrico Russo Presidente della associazione E.A.V.V. di Grottolella – per aver, anche quest’anno, raggiunto degli ultimi risultati in termini di partecipazione effettiva, e stiamo crescendo nel territori irpino, sia come iscritti sia come simpatizzanti che anche per curiosità si avvicinano alla nostra associazione. Voglio ringraziare tutti, iscritti, corsisti, guardie , volontarie e tutti docenti”.