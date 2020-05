Guardia di Finanza, controlli sui buoni spesa a Salerno

Questa mattina, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, accompagnato dall’Assessore alle

Politiche Sociali Nino Savastano, ha avuto un incontro con il Comando Provinciale della

Guardia di Finanza, il Gen. B. Danilo Petrucelli.

Motivo della visita, la consegna della lista dei cittadini che hanno ricevuto il buono spesa per

far fronte alle difficoltà economiche conseguenti alla grave crisi pandemica.

Superata la prima fase dell’emergenza, quando la priorità era quella di far arrivare il sussidio

direttamente alle famiglie interessate, si tratta ora di verificare che effettivamente tutti i

beneficiari del contributo rispettino i requisiti del bando.

Ricordiamo, infatti, che i requisiti fissati per la presentazione della domanda al fine di

ottenere il beneficio attengono alla posizione reddituale del richiedente.

La Guardia di Finanza di Salerno, dopo aver effettuato una prima selezione di tutte le

domande presentate, procederà all’approfondimento delle situazioni in cui emergeranno

delle incongruenze dall’incrocio delle banche dati normalmente utilizzate nello svolgimento

delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria.

L’obiettivo della collaborazione è quello di evitare inutili dispersioni di risorse pubbliche,

soprattutto adesso che lo sforzo primario del Comune è orientato, in maniera rapida,

rigorosa e trasparente, a favore di chi realmente sta attraversando una situazione di grave

disagio e difficoltà economiche.