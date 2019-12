Provincia Guardia dei Lombardi, sabato l’inaugurazione della “Carmasciano-Santa Croce” 19 dicembre 2019

Ultimati i lavori della strada comunale Carmasciano- Santa Croce che

collega la strada statale ex 303 con l’arteria fondo Valle Ufita. I lavori di sistemazione e

ampliamento effettuati attraverso un finanziamento regionale di circa tre milioni di euro ha

consentito di migliorare notevolmente la viabilità interna del comune altirpino, dal quale si potrà

raggiungere in maniera più agevole anche il casello autostradale di Grottaminarda. L’inaugurazione

della strada si terrà sabato 21 Dicembre alle ore 11 alla presenza del sindaco di Guardia Lombardi

Antonio Gentile, ma anche di altre autorità. Ospite d’eccezione il Governatore della Regione

Campania on. Vincenzo De Luca, insieme alla Presidente del Consiglio Regionale della Campania

On. Rosetta D’Amelio e il Presidente della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti

della Regione Campania Luca Cascone. “ L’ultimazione di questa strada comunale è un

appuntamento importante per la comunità di Guardia Lombardi – spiega il sindaco Antonio

Gentile. – L’arteria stradale è stata realizzata dopo aver redatto il progetto a livello comunale e

presentato alla Regione Campania. Si tratta di alcuni chilometri di strada che consentono ai

cittadini guardiesi, ma anche dei comuni limitrofi di raggiungere la Valle dell’Ufita e l’Alta Irpinia

in maniera più agevole. Oltre all’aspetto della viabilità c’è da considerare anche il collegamento

con alcune aziende agricole locali che possono essere raggiunte facilmente. Il completamento della

strada – conclude il primo cittadino – è stato ben gradito da tutti i cittadini e dai comuni limitrofi,

visto che le vie di collegamento sono molto funzionali allo sviluppo delle aree interne.”