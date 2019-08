Provincia Grottolella, tutto pronto per la prima edizione di “Viaggiando sotto le Stelle” 2 agosto 2019

Sarà inaugurata venerdì 9 agosto 2019 la prima edizione di “VIAGGIANDO SOTTO LE STELLE”. Grottolella-Itaca sola andata, la nuova collettiva d’arte promossa dall’amministrazione comunale di Grottolella -Settore Cultura-. La rassegna, che unisce musica, teatro, scrittura, artigianato, pittura, scultura e astronomia, nasce con l’obiettivo di offrire al visitatore la possibilità di compiere un’esperienza sensoriale senza eguali.

Quando si parla di cultura e viaggi, l’attenzione non può che ricadere sul viaggiatore per antonomasia: Ulisse.

Rifacendosi alla poesia di Costantino Kavafis, il gruppo, guidato dal sindaco Antonio Spiniello, ha voluto riportare in vita uno dei personaggi più affascinanti della mitologia greca e servirsi della sua curiosità, proiettandola all’interno del nostro tempo. L’eroe e Itaca sono un binomio perfetto: l’uomo e quello che dovrebbe essere il suo pieno compimento. Un viaggio che non va affrettato con approdi prematuri. Meglio arrivare con la giusta maturità, proprio come Ulisse. Più che la meta, è il viaggio che conta, in quanto occasione di conoscenza, fonte di ricchezze immateriali. È, dunque, lo stimolo per conoscere ed apprendere, senza mai tirarsi indietro di fronte alle avversità. Grottolella – Itaca vuole essere il primo di una lunga serie di viaggi che avranno come obiettivo quello di condurre il pubblico nei meandri più nascosti della cultura universale, partendo dal piccolo borgo irpino, attraverso ogni forma d’arte.

Aprirà l’evento l’incontro/dibattito con gli scrittori di Grottolella sul tema “Itaca e oltre, le rotte della scrittura” moderato dall’arch. Roberto Raffa. Al tavolo, oltre al sindaco Antonio Spiniello e alla consigliera comunale con delega alla Cultura-Pubblica Istruzione-Pari Opportunità, Marianna Morante, saranno presenti gli autori Luciano Conte, Remo D’Acierno, don Giuseppe Morante, Marco Grossi, Lidia Spiniello, Virginiano Spiniello, Alessio Tropeano, Marco Vitale.

Si entrerà, poi, nel vivo della rassegna con gli attori-narratori dell’Associazione Culturale Vernicefresca che accompagneranno il visitatore lungo il percorso, con poesie e racconti. All’interno del castello Macedonio sarà allestita la mostra “CUORE DISERBATO” del maestro Giovanni Spiniello, pittore, scultore e incisore di Grottolella, sua città natale. Proprio nel piccolo borgo irpino, il maestro Spiniello, che vanta tra le altre cose importanti partecipazioni alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma, ha voluto realizzare un esclusivo museo a cielo aperto.

Sarà, inoltre, possibile assistere alle performance artistiche del maestro Carmine Tranchese, ritrattista di strada e paesaggista girovago, nonché alle tecniche di costruzione e cottura della ceramica Raku a cura dei maestri Claudio Cipolletti e Sabato Conte che coordineranno l’esibizione di quindici artisti provenienti da tutta la regione. L’itinerario prevedrà, ancora, stand d’artigianato locale con il maestro del legno, Cesare Pasquale, e del ferro, Gabriele D’Acierno. Non mancheranno effetti speciali con i ragazzi del Collettivo Agata, gruppo artistico impegnato nell’esplorazione del suono, e tappe musicali con Checco Sax e Dj Franky Master, i Barabba Blues, i Grimoire e Roberta Della Fera. Il percorso terminerà guardando le stelle. Sul terrazzo panoramico, l’Associazione Astro di Atripalda accoglierà i viaggiatori alla scoperta dell’infinito attraverso attività di osservazione (Luna, Giove e Saturno e le costellazioni visibili) e di didattica. Chiuderà l’evento, il concerto di Luca Pugliese, cantautore, pittore e architetto irpino, polistrumentista solista in versione one man band. Durante il percorso sarà possibile degustare prelibatezze artigianali grazie agli stand: Casale del Principato, Crypta Castagnara Cantine, Terra dei nonni di Bruna Nigro, Cantine Terranera, Azienda Agricola Nittolo, Panificio Luigino Pasquale, Caseificio San Silvesto, Birrificio Ventitré.