Provincia Grottolella, ritorna il premio “Armando Gill” con i grossi personaggi dello spettacolo nazionale 27 agosto 2019

Claudio Lippi, Sebastiano Somma, Luca D’Arbenzio e il vicario del vescovo di Avellino don Enzo De Stefano, sono i vincitori del Premio Armando Gill 2019. Riceveranno i riconoscimenti in una serata di Gala domenica prossima, 1 settembre 2019, a Grottolella in piazza Municipio con inizio alle ore 21:00.

Dopo quattro anni di assenza ritorna l’iniziativa di spettacolo, di arte e cultura interrotta nel 2014 per la scomparsa del suo ideatore e direttore artistico Mario da Vinci. Ritorna quindi il premio Armando Gill giunto alla sua undicesima edizione e riporta sul colle Macedonio i grossi personaggi del mondo dello spettacolo nazionale.

Claudio Lippi, che riceverà il premio alla carriera, ha iniziato come cantante per poi diventare uno dei grandi conduttori televisivi ed intrattenitori, oggi è anche ritornato al suo primo grande amore, la canzone. Premio della Giuria per Sebastiano Somma, attore di cinema, teatro e piccolo schermo, già idolo dei fotoromanzi, ritorna in Irpinia dopo aver partecipato da protagonista la film documento “Il Bacio Azzurro”. Premio per la sezione nuove tendenza a Luca D’Arbenzio, brillante protagonista di Amici, la cui esclusione sconcertò e creo una vera e propria rivoluzione tra il pubblico dei social. Premio alla cultura per il teologo grottolellese, Don Enzo De Stefano, oggi vicario del Vescovo di Avellino. Saranno assegnati anche i riconoscimenti al Grottolellese indomito ed al Grottolellese Solidale. Ospiti della serata Patrizia Girardi e Tony Sigillo con le loro magiche chitarre. Marika, anche lei protagonista delle scorse edizioni di Amici aprirà la serata con la sua orchestra in palcoscenico. La calda e stupenda voce di Anna Capasso ripercorrerà le classiche melodie napoletane senza tempo.

Grande chiusura con il figlio d’arte di Mario, Gino Da Vinci. Prima della serata di gala l’amministrazione comunale di Grottolella intitolerà una piazza a Mario Da Vinci riconoscendo al cantante napoletano il suo impegno per la rivalutazioni delle tradizioni musicali di Grottolella. Di cui Armando Gill è parte integrante.