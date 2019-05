Provincia Grottolella per la Sierra Leone, raccolta in piazza di libri e materiale scolastico 29 maggio 2019

Domenica 2 giugno, in piazza Angelo Maglio a Grottolella, i ragazzi del Forum dei giovani hanno aderito alla iniziativa proposta dalla Fondazione Rachelina Ambrosini, finalizzata alla raccolta di materiale scolastico per i bambini orfani delle scuole della Sierra Leone.

La lodevole e nobile iniziativa, in programma dalle 10.30 alle 13, apre la stagione delle attività che il Forum dei giovani intende portare avanti durante tutta l’estate 2019.

L’iniziativa che vede la collaborazione dei giovani del Forum è stata promossa della Fondazione Rachelina Ambrosini, Fondazione che promuove con iniziative rivolte ai giovani, i valori di carità cristiana e di solidarietà civile in favore dei più deboli e svantaggiati, sostenendo con iniziative concrete, la diffusione e l’adozione del criterio etico dell’altruismo come base di ogni iniziativa e la sua pratica attuazione in tutte le manifestazioni della vita.

“La nostra iniziativa ha come obiettivo principale di aiutare i bambini organi delle scuole della Sierra Leone, vogliamo far sentire la nostra vicinanza e il nostro affetto nel vero senso della parola, attraverso piccoli gesti si può fare tantissimo, perché nella vita contano i piccoli gesti di amore a favore di chi ne ha più bisogno”, precisano i giovani del Forum di Grottolella..

“La giornata di domenica mattina è finalizzata non solo ad aiutare i bambini della Sierra Leone, ma anche a rafforzare nei giovani e negli adulti della nostra comunità i valori della solidarietà e della fratellanza e della stessa accoglienza, valori che sono alla base dell’impegno civico, associativo e sociale. Domenica invitiamo tutti i rappresentanti istituzionali e sociali del paese a partecipazione in piazza, per ritrovarci tutti insieme, per compiere insieme un gesto di solidarietà concreta”.