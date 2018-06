Provincia Grottolella, la minoranza contesta l’approvazione del rendiconto di gestione 2017 16 giugno 2018

La nota dei consiglieri comunali del gruppo di opposizione Noi per Grottolella Grossi Marco, Luciana Magliacane e

Spagnuolo Vincenzo.

Oggi 16 giugno 2018 è stata compiuta l’ennesima violazione del testo unico degli enti locali, il quale prescrive che l’approvazione del rendiconto di gestione avvenga in seduta ordinaria, mentre l’amministrazione comunale di Grottolella ha approvato tale atto in seduta straordinaria dichiarata urgente.

Come gruppo opposizione denunceremo nelle sedi opportune questa palese violazione normativa, tenuto conto delle due precedenti istanze che abbiamo già presentato a Sua Eccellenza il Prefetto di Avellino, con le quali contestavamo la validità della convocazione del consiglio comunale svoltosi quest’oggi. Vogliamo sottolineare, anche, la difficoltà del gruppo di maggioranza nel suo percorso di approvazione di tale rendiconto.

Nella fattispecie si evidenzia come la prima seduta in programma per ieri, 15 giugno, sia andata deserta ed oggi in seconda convocazione si è registrata la presenza di soli 3 Consiglieri più il Sindaco sugli 11 consiglieri eletti.

Il Rendiconto di Gestione 2017 è stato quindi approvato con soli 4 voti favorevoli (computando anche quello del Sindaco), ciò denota come l’attuale maggioranza è frutto solo della sconsiderata voglia di qualche consigliere di restare ancorato alla poltrona del potere; nei numeri questa maggioranza non esiste più né in Consiglio né tantomeno nella vita locale del paese.”