Provincia Grottolella, grande successo e partecipazione per le visite veterinarie indicative 13 dicembre 2019

Grande successo e partecipazione per le visite veterinarie indicative ieri sera nel Palazzetto dello Sport di Grottolella, evento organizzato dalla amministrazione comunale di Grottolella in collaborazione con Generali Assicurazioni e con il patrocinio dell’ordine dei medici veterinari della Provincia di Avellino. Oltre 40 amici a quattro zampe sono stati sottoposti a visite indicative, ma si è vista anche una folta presenza di curiosi e spettatori accorsi nel Palazzetto dello Sport.

La giornata, fortemente voluta dalla Assicurazione Generali, sponsor ufficiale dell’evento, ha visto numerosi addetti ai lavori presenti, in modo particolare la dottoressa Cristina Cucciniello e il dottore Francesco Della Bella, i quali per tutti il pomeriggio e senza sosta hanno effettuato oltre 30 visite ai cari amici a quattro zampe, arrivati accompagnati dai loro padroncini. Considerato il successo di ieri, nei prossimi mesi verranno organizzate altre iniziative volte a migliorare il rapporto tra gli animali di affezione e gli uomini al fine di tutelare il benessere a la salute degli amici a quattro zampe.

“La giornata ieri chiude, almeno per questo anno, le attività che come amministrazione abbiamo posto in essere, dalla giornata per l’applicazione dei microchip organizzata a luglio con l’ASL di Avellino al regolamento per l’adozione dei cani randagi approvato nel consiglio comunale del 3 dicembre e alle adozioni di diversi cagnolini grazie all’aiuto dei cittadini di Grottolella. Voglio ringraziare tutti gli interventi alla giornata di ieri, in modo particolare i bravi medici veterinari la dottoressa Cucciniello e il dottore Della Bella che hanno prestato la loro opera per tutto il pomeriggio, dedicandosi con grande professionalità e dedizione ai tanti cagnolini presenti.

Ovviamente ringrazio Generali Assicurazioni per aver voluto organizzare e sponsorizzare l’evento per la gentile collaborazione e per il sostegno dato a questa lodevole e importante iniziativa che vede il nostro paese protagonista e in prima linea in ordine alla tutela e al benessere dei nostri cari e adorati amici a quattro zampe”- dichiara Marco Grossi Vicesindaco di Grottolella.