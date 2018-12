Primo Piano Provincia Grottaminarda, quasi pronta la struttura polivalente per lo sport 19 dicembre 2018

Sono a buon punto i lavori di ristrutturazione del campetto di Piazzale della Repubblica, alle spalle del Centro per l’Impiego di Grottaminarda.

L’impresa sta lavorando con costanza per restituire alla cittadinanza, ed in particolare ai giovani, una struttura sportiva completamente rinnovata. Già posizionato il manto sintetico, caratterizzato da uno sgargiante contrasto di giallo e blu; montata la nuova rete di recinzione, le porte e le panchine coperte per gli sportivi. A breve saranno posizionati anche gli spalti.

Previsti 50 posti a sedere per il pubblico che vorrà seguire le partite. Tutto viene realizzato nel rispetto delle attuali norme di sicurezza. Sarà installata anche una rete protettiva per evitare che palloni e palline da tennis possano uscire dal campetto. La struttura sarà, infatti, polivalente: campetto da calcio a cinque e da tennis.

Esprime soddisfazione, a nome del Sindaco e dell’intera Amministrazione il Delegato allo Sport, Rocco Di Fronzo: “Tenevamo molto a questa riqualificazione per consentire ai nostri ragazzi di poter praticare sport in sicurezza. Questo campetto si trova in una zona centralissima della nostra cittadina e dunque è punto di ritrovo e di vitalità che può consentire una socializzazione sana, basata sulla sana competizione”.

“Intendiamo, infatti, dare una nuova sistemazione ed immagine anche all’area circostante. Tra l’altro la spesa di 54mila euro per questa ristrutturazione non ha pesato ulteriormente sulla collettività in quanto l’Ente non ho contratto nuovi mutui, ma ha utilizzato economie su mutui già esistenti”.