In Evidenza Primo Piano Provincia Grottaminarda piange la morte del giovane di 23 anni. Il Comune annulla gli eventi di questi giorni 3 agosto 2019

Grottaminarda è sotto choc per la morte del giovane di 23 anni deceduto all’ospedale Fragipane di Ariano Irpino, dopo aver avvertito un malore mentre era in casa. Il dolore di familiari e amici è fortissimo, ma anche di tutta la comunità. Proprio per questo motivo, l’amministrazione comunale di Grottaminarda ha deciso che “l’appuntamento con il “Cinema sotto le stelle” previsto per questa sera alle 21 presso il parco “Frank Zappa” nell’ambito dell’Estate Grottese, é stato rinviato a data da destinarsi in segno di lutto per la prematura scomparsa di un così giovane concittadino”.