Provincia Grottaminarda, Parco Molinello nel mirino degli incivili: assessori e consiglieri lo vanno a ripulire 12 ottobre 2019

Grottaminarda, Parco Molinello nel mirino degli incivili: il Comune indice la domenica ecologica. “In prima persona, insieme ai cittadini che vorranno liberamente partecipare, a ripulire dai rifiuti Parco Molinello”. È questa la risposta dell’Amministrazione comunale agli ultimi atti di inciviltà nel polmone verde della cittadina inaugurato a maggio.

Assessori e Consiglieri saranno impegnati in una mattinata ecologica per raccogliere i rifiuti lasciati nella vegetazione e nell’area picnic ma soprattutto per lanciare un messaggio fondamentale: “Nessuno è esente dall’impegno di mantenere nel decoro la propria città”.

L’appuntamento è per domenica mattina alle 10,00 all’ingresso del Parco Molinello. “Tutti i cittadini sono invitati a partecipare ed a collaborare. Sarà anche l’occasione per ossigenare i propri polmoni, per godere della splendida vegetazione del Macchio e perchè no, per stare un po’ insieme”.

Importante munirsi di guanti, scarpe comode ed un sacchetto.