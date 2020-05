Grottaminarda. Da mercoledì 13 mercato alimentare in via Carducci e via Volta

Al via da mercoledì 13 maggio alcune attività di mercato, in particolare quelle dedicate ai generi alimentari.

Con l’Ordinanza n. 12 dell’11 maggio 2020, il Sindaco, nel pieno rispetto dell’ Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 dell’8 maggio, ha stabilito che nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 è aperta l’area compresa tra via G. Carducci e via A. Volta, per lo svolgimento delle attività di mercato, limitatamente alla vendita di soli generi alimentari (DPCM 26 aprile 2020) adottando le misure organizzative per evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro salvo diverse disposizioni emanate dal Governo Nazionale o Regionale.

Se la fase emergenziale lo consentirà, per lunedì prossimo, sarà valutata l’opportunità di predisposta ulteriore ordinanza per aprire anche l’area mercato dei generi alimentari sita in via Angelo Antonio Minichiello e in via Condotto, con le dovute revisioni e riorganizzazioni tali da rispettare l’Ordinanza Regionale.

Gli Operatori commerciali dovranno attenersi alle misure indicate nell’Ordinanza Regionale n.45:

– Tutti i prodotti in vendita dovranno essere posizionati ad almeno 80 cm dal suolo.

– attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso e un dispenser per l’igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;

– assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti:

– uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all’occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);

– controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;

– i banchi espositori di alimenti, a meno dell’ortofrutta, devono essere dotati di idonea barriera protettiva;

– le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente;

– predisposizione di apposita autocertificazione ogni qualvolta si inizia l’attività di vendita per la esibizione agli agenti di Polizia Municipale;

– sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;

– l’ingresso di fornitori esterni nell’area di mercato è consentito solo prima e dopo l’orario previsto per le attività;

– informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.

– Distanza minima tra ogni singola postazione di vendita : frontale metri 3 – laterale metri 1,5.

Per gli avventori queste le regole:

– non devono sostate nell’area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;

– uso obbligatorio di mascherine anche durante il periodo di attesa in fila;

In generale per tutti valgono e vanno osservate le misure igienico-sanitarie del DPCM del 26 aprile 2020 più volte sottolineate oltre al divieto di fumare, sussistendo l’obbligo della mascherina.

Sarà consentito l’accesso all’area mercato ai soli operatori economici già precedentemente autorizzati. Il Comune si impegna a provvedere alla preventiva sanificazione dell’area mercato che sarà delimitata da apposite transenne. Sarà assicurato l’accesso prioritario ai soggetti portatori di disabilità e alle donne in stato di gravidanza. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all’interno dell’area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l’autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.