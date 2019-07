Provincia Grottaminarda, canalizzato l’incrocio tra Via Valle e Via Aldo Moro 9 luglio 2019

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda invita i cittadini ed in particolare gli automobilisti, a fare attenzione alla nuova segnaletica all’incrocio tra via Valle e via Aldo Moro che è stato oggetto di una riorganizzazione.

Il crocevia è stato “ridisegnato” su progetto dell’Ufficio tecnico comunale al fine di disciplinare il traffico attraverso la realizzazione di una corsia secondaria. Al posto del muretto di delimitazione della ex zona parcheggio con via Valle è stata realizzata, in linea con via Valle, un’aiuola spartitraffico. L’aiuola ha la funzione specifica di delimitare una nuova corsia preferenziale al fine di convogliare il traffico diretto su via Aldo Moro e verso il Centro.

La nuova disposizione della circolazione è indicata a mezzo dei nuovi cartelli, posti all’inizio dell’aiuola, nel senso di marcia che porta da via Alcide De Gasperi a via Valle, con i quali sono state indicate le seguenti destinazioni: Autostrada A16, Tutte le direzioni, Centro.

La canalizzazione, laterale, del traffico secondario, diretto verso via Aldo Moro (Centro), ha consentito di rendere più fluido il traffico lungo via Valle e quindi in direzione “autostrade” e “tutte le direzioni”. A conseguenza di questa nuova disciplina del traffico anche il parcheggio lungo i “Giardini De Curtis” è stato ridisegnato consentendo la sosta non più a spina di pesce ma in senso longitudinale alla corsia secondaria. Importante rispettare lo “stop” per chi proviene da vicolo Valle, come dovrà rispettare lo “stop” chi proviene da via Aldo Moro.

“L’obiettivo, spiega l’Assessore alla viabilità ed al traffico, Michele Cappuccio, è quello, naturalmente, di snellire il traffico, di facilitare il flusso di auto verso il Casello autostradale ed in generale di migliorare la viabilità in un incrocio nevralgico soprattutto negli orari di punta ed a scuole aperte. Oltre a creare la canalizzazione l’area è stata interessata anche da una riqualificazione generale con il rifacimento dei marciapiedi in bitume colorato. Si tratta di uno dei tanti interventi che questa Amministrazione ha in progetto di mettere in essere per far sì che i cittadini e quanti transitano per Grottaminarda per usufruire dei suoi numerosi servizi e delle sue tante attività commerciali non subiscano lo stress del traffico e degli ingorghi”.

Il capo dell’Ufficio tecnico, Corrado Pecorari, aggiunge: “Agli automobilisti si chiede pazienza, per il cambiamento effettuato, e una giusta attenzione alla segnaletica, sicuro che al meglio si abitueranno velocemente augurandomi che col tempo ne apprezzeranno la praticità. È importante leggere i cartelli ma soprattutto rispettare sempre le regole del Codice della Strada”.