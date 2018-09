Provincia Grottaminarda, attivo l’ambulatorio infermieristico del Comune 19 settembre 2018

Grottaminarda, attivo l’ambulatorio infermieristico del Comune. Da settembre è aperto presso gli ambulatori della Cooperativa SID (Servizi Infermieristici Domiciliari) in via Giacomo Leopardi, nei pressi del casello autostradale, un ambulatorio infermieristico gratuito per tutti i cittadini.

La cooperativa SID sempre all’avanguardia sul territorio per quanto riguarda la prevenzione e l’assistenza ha un’esperienza ventennale nelle prestazioni infermieristiche ambulatoriali e domiciliari, oltre a gestire centri residenziali per anziani.

L’ambulatorio ha lo scopo di monitorare lo stato di salute della popolazione e prevenire eventuali patologie e disagi, garantendo il diritto all’assistenza a costo zero. Tra le prestazioni gratuite di cui si può usufruire: misurazione parametri vitali, sottocutanee, intramuscolo, educazione sanitaria, gestione stomie, disbrigo pratiche sanitarie, medicazioni e tanto altro ancora.

Ci sono poi le prestazioni convenzionate che vengono erogate direttamente a casa a prezzi bassissimi, esami diagnostici come holter, ecg e spirometria con consegna dei risultati in 24 ore. L’ambulatorio in via Giacomo Leopardi sarà aperto il mercoledì e il sabato dalle 9.30 alle 11.30 (numero verde 800913374).