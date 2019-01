Provincia Grottaminarda, al via il Servizio Civile per dieci giovani 16 gennaio 2019

Hanno preso servizio oggi, mercoledì 16 gennaio, presso il Comune di Grottaminarda i 10 volontari del Servizio Civile Nazionale nell’ambito del progetto “Pervinca Irpinia 1.0”. I giovani di età compresa tra i 19 e i 28 anni, resteranno a disposizione dell’Ente fino al 15 gennaio 2020 e saranno impegnati nell’erogazione di servizi ai cittadini.

Saranno coordinati da tre responsabili comunali: Raffaella Cosato, Angela Laurano e Pietro Antonio Del Grosso, iniziando subito un percorso di formazione.

I volontari in mattinata sono stati accolti in Municipio per il benvenuto dal sindaco, Angelo Cobino, dal presidente del Consiglio Comunale, Jordy De Luca, e dal consigliere, Michele Cappuccio. Il primo cittadino nell’augurare loro buon lavoro ha spiegato come la Civica Amministrazione confidi nell’impegno e nello spirito collaborativo dei giovani investendo per l’ottavo anno nel Servizio Civile e potenziandolo, tant’è che quest’anno sono stati inseriti 4 volontari in più, ha quindi ringraziato il delegato Jordy De Luca per aver seguito e sostenuto il progetto e i tre coordinatori comunali.

Anche il presidente, Jordy De Luca, ha sottolineato come l’amministrazioni punti sulla formazione con l’obiettivo di far fare esperienza a questi giovani, ad avvicinarli alla vita amministrativa e all’apparato burocratico auspicando per il futuro che magari uno di loro possa perseguire questa strada inserendosi lavorativamente. De Luca ha anche ringraziato l’Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale “Agorà” ed il dottor Raffaele De Lia per il progetto.