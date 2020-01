Cronaca Grottaminarda: 20enne in possesso di hashish in Villa, segnalato in Prefettura 28 gennaio 2020

Spaccio ed uso di droga, in campo carabinieri in divisa ed in borghese, insieme alle unità cinofile

In tale contesto, i militari della Compagnia di Ariano Irpino negli ultimi giorni hanno eseguito numerose perquisizioni in tutto il territorio, soprattutto nelle varie ville comunali, luogo di aggregazione di molti giovani.

A Grottaminarda l’attività ha portato alla segnalazione di un ventenne della provincia di Caserta.

L’anomalo atteggiamento manifestato dal ventenne alla vista della pattuglia, ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. E all’esito dell’immediata perquisizione gli operanti hanno rinvenuto una modica quantità di hashish e uno spinello, parzialmente combusto, confezionato con analoga sostanza.

Attesa l’illiceità della condotta posta e l’ingiustificata presenza in quel Comune, a carico del predetto, oltre alla segnalazione alla competente Autorità Amministrativa, è scattata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

La droga è stata sottoposta a sequestro.