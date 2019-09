Sport Green Volley, si aprono le porte della palestra Adamo per l’inizio della nuova stagione 2 settembre 2019

La pausa estiva è terminata e la Green Volley riapre i battenti. Da questo pomeriggio inizia la stagione agonistica 2019/2010 con tante sorprese e tante novità. Al centro del progetto della società atripaldese sempre la pallovolo femminile con le piccole atlete, un progetto ambizioso che ripercorre un sogno: quello di mister Tosco Alberto Matarazzo. Da questo pomeriggio riprenderanno le attività: dalle più piccoline del Cas alla serie D. L’appuntamento è per le ore 17 alla palestra Adamo in cui ci saranno prima all’opera il Cas, mini volley e under 14; alle 18 sarà la volta dell’under 18 e a chiudere la giornata l’inizio della preparazione della prima squadra che anche quest’anno sarà impegnata nel campionato regionale di serie D.

Per quanto riguarda le attività per il settore giovanile questa prima settimana si svolgeranno per tre giorni: lunedì, mercoledì e venerdì. Mentre le atlete della serie D saranno in palestra dal lunedì al giovedì.