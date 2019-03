Sport Green Volley, brindisi per under 16 e 18 mentre la serie D si prepara a due match 9 marzo 2019

Settimana di successi per la Green Volley che grazie all’under 16 e 18 può gioire e guardare con fiducia al finale di stagione.

Le squadre allenate da Eleonora Troncone e da Alessandro e Serenella Matarazzo riescono a conquistare quei tre punti che mancavano da qualche partita. A rompere il ghiaccio, la formazione dell’under 18 che ha affrontato in casa e battuto con il netto risultato di 3 a 1 la Wessica Avellino.

Una gara che ha visto partire meglio la formazione avellinese che ha vinto il primo set con il punteggio di 25 a 11. Poi però le atlete atripaldesi sono cresciute alla distanza concedendo poco alle avversarie. Nel terzo set, la squadra sabatina è riuscita a recuperare da 24 a 19 vincendo 26 a 24. Per il resto il secondo e il quarto set si sono chiusi rispettivamente con il punteggio di 25 a 15 e 25 a 20.

Una gara che ha dato la possibilità di schierare in campo anche giocatrici impiegate di meno in questa stagione che però si stanno dando da fare in altri campionati.

Ma quella dell’under 18 non è stata l’unica gioia per la compagine atripaldese che ieri ha affrontato e vinto con il punteggio di 3 a 0 la giovane formazione del Miss Volley. Una gara senza storia che ha visto la formazione guidata da Eleonora Troncone sbagliare poco e approfittare dal maggior tasso tecnico chiudendo la pratica in poco più di un’ora con il punteggio rispettivamente di 25-11, 25-13, 25-15. A fine gara grande la soddisfazione delle rossoblu.

Sarà invece un week-end di riposo per le ragazze allenate da mister D’Onofrio e impegnate nel campionato di serie D. Infatti Giannattasio e compagne dovranno stare ferme ai box prima di una settimana molto impegnativa che le vedrà in campo due volte in tre giorni.

Mercoledì si recupererà alle 20 e 30 la gara casalinga contro il Vesuvio Oplonti, mentre sabato saranno impegnate nella difficile trasferta di Ischia dove affronteranno una formazione che si gioca l’accesso diretto in serie C. Le ragazze quindi saranno impegnate già da domani in palestra in vista di questi due delicatissimi impegni.