Avellino Grandina sull’Irpinia, agricoltori in ginocchio: chiesto aiuto alla Regione 24 maggio 2019

La Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Avellino si fa portavoce della grave situazione di disagio in cui si sono venute a trovare le aziende agricole della provincia irpina a seguito degli eventi calamitosi – la grandinata di ieri – che hanno colpito in particolar modo vigneti, uliveti, colture ortofrutticole in campo e persino la coltivazione di foraggi da seme e cereali.

“Da una nostra prima stima – si legge nella segnalazione inviata a Regione Campania e UOD Servizio Territoriale Provinciale Avellino – i danni risultano ingenti. Abbiamo colture ove il danno si attesta intorno al 70-80%, con punte di totale perdita della campagna agraria nel caso dei vigneti. Si fa presente, inoltre, che le zone colpite e le relative produzioni sono in gran parte ad alto reddito, comprese in areali a denominazione d’origine DOCG, DOP, IGP”.

La CIA provinciale di Avellino chiede agli Uffici regionali e provinciali di operare con estrema tempestività per la valutazione dei danni e di riconoscere lo stato di calamità per l’intero territorio provinciale, oltre che attivare le procedure previste per il Fondo di solidarietà nella parte riferita agli oneri, anche in deroga, a tutela dell’importanza delle produzioni colpite. Si propone, altresì, di istituire nell’immediato un tavolo di crisi per valutare ulteriori iniziative da porre in essere, vista la complessità della situazione e le garanzie assicurative non sufficienti poste a tutela delle produzioni.

(foto di repertorio)