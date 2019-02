Attualità “Gran Premio di Matematica Applicata”, in finale anche gli studenti campani 27 febbraio 2019

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.

In particolare, gli studenti gli studenti di otto scuole della nostra regione: ISISS De Luca di Avellino; Istituto Paritario De La Salle di Benevento; ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore e Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli); Liceo Don Carlo La Mura di Angri, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) e IIS Trani-Moscati del comune di Salerno sono stati protagonisti della prova che si è tenuta nella Capitale.

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.