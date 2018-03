Gomorra 4: via ai casting, ecco come candidarsi

Al via i casting per entrare a far parte della quarta stagione di Gomorra, la seguitissima serie tv di Sky Atlantic.

I provini si terranno al “MayBe Interior Cafè” di corso Europa a Sant’Antimo questo sabato dalle ore 9:00 alle 17:00.

Si potranno candidare soltanto coloro che non hanno superato i 16 anni di età, almeno per il momento. Il casting consiste in poche domande e qualche foto. Obbligatorio che ogni minorenne sia accompagnato da almeno un genitore o da una persona delegata.

La serie cult andrà in onda ad inizio 2019, come annunciato nei giorni scorsi da Salvatore Esposito, che veste i panni di Genny Savastano.