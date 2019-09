In Evidenza Primo Piano Provincia Gli imbecilli dello spray urticante non rovinano la festa: Luca Carboni regala una notte di magia a San Potito 10 settembre 2019

Alfredo Picariello – Gli imbecilli dello spray urticante non ci sono riusciti. Non sono riusciti a rovinare quella che è stata una grande festa, colorata, composta, emozionante e vibrante. Boom di presenze per Luca Carboni a San Potito Ultra. L’artista si è esibito nella piazza principale gremita di persone. Qualcuno ha provato a “macchiare” lo show. Decidendo, prima dell’inizio del concerto, di spruzzare spray urticante. C’è stato qualche leggero malore ed un po’ di paura ma tutto è rientrato in pochissimo tempo. Festa dunque non rovinata, anche perché i volontari della Protezione Civile di San Potito ed i Carabinieri hanno attuato alla perfezione il piano di sicurezza.

Luca Carboni è salito sul palco alle 22 in punto, applaudito ed acclamato. Il pop d’autore nel live è sorprendente, lo show è colorato: luci e laser emergono da un maxischermo digitale. Le immagini raccontano e amplificano il lavoro musicale, fotografie della carriera si uniscono a quelle che hanno segnato la storia da sessanta anni fa ad oggi. Per i suoni, l’artista ha voluto una situazione molto elettronica figlia dell’ultimo album, accompagnata da momenti più acustici o più elettrici. Sul palco è con la sua band: Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Vincenzo Pastano alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere.

Il concerto è un crescendo. Ci sono l’elettronica di Sputnik (Una grande festa, Io non voglio, Amore digitale, Due). A metà concerto, l’apoteosi con “Farfallina”. La cantano tutti, a squarciagola. E sono decine e decine i telefonini accesi per immortalare il momento. Subito dopo “Silvia lo sai”. E sono brividi, soprattutto per i tanti che sanno bene il significato della canzone. Si canta e si salta con “Luca lo stesso”, “Bologna è una regola”. Carboni lascia il palco alle 23.30, ma dopo un po’ ritorna. Un’ovazione lo accoglie. Ed attacca con “Mare Mare” ed altri canzoni.

Un tripudio e lui, dal palco, saluta e rigrazia. “Siete tanti e da quassù siete bellissimi. Grazie San Potito”.