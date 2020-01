Avellino In Evidenza Primo Piano “Gli ambulanti si mettano a posto con i pagamenti. La manifestazione? Verificheremo se era autorizzata”. Mercato, Festa tira dritto 7 gennaio 2020

Alpi – “Verificheremo se la manifestazione era autorizzata e se sono state rispettate le leggi. Se dovranno scattare le denunce, non ci tireremo indietro. Si seguono le regole anche quando si sciopera e si manifesta quando si è apposto con i pagamenti e con le norme”.

Il sindaco Gianluca Festa è irremovibile sulla sospensione del mercato bisettimanale. Anzi, rilancia: “Il mercato si farà, Campo Genova sarà pronto nel giro di poco tempo. La gente non deve credere alle balle spaziali che stanno circolando in questi giorni. Il mercato è stato solo sospeso ma si continuerà a fare. I commercianti, però, si mettessero prima in regola con i pagamenti. Poi, non dimentichiamo che dobbiamo anche pubblicare il nuovo bando per le concessioni. Da oggi in poi ci sarà il ritorno alla normalità ed il rispetto delle regole”.

Per il primo cittadino, “questa mattina non c’è stato nessun caos, nessuna tensione. L’amministrazione, come è normale che sia, deve governare i processi. Il sindaco qualche giorno fa ha deciso di delocalizzare il terminal bus. Credo non fosse più immaginabile avere ancora il terminal a piazza Macello che io ho ribattezzato piazza bacinella, visti i continui allagamenti. Non ci sono più le condizioni organizzative, senza servizi igienici, senza pensiline. Delocalizzare era quanto mai necessario, di conseguenza è necessario spostare il mercato a Campo Genova. A patto, però, lo ripeto, che si paghino i debiti. Oggi il 100% degli ambulanti è moroso per la Tari quotidiana, il 60-70% per la Tosap”.

“Chi si sente leso nei propri diritti – prosegue Festa – può farli rispettare nei luoghi giusti. Il dovere di un’amministrazione è quello di far rispettare le regole a tutti”. Festa sembra “dubbioso” su un aspetto: “In questi mesi, in tanti hanno minacciato di ricorrere al Tar ma poi non è mai successo niente. Quindi, prima di parlare di sospensive o altro, sarei cauto. Se ci dovesse essere ricorso, noi siamo pronti a difenderci. Siamo tranquilli”.

“Credetemi – afferma il primo cittadino – stamane ho incontrato molti operatori del mercato e sono tanti quelli che apprezzano la bontà dell’azione che sta portando avanti quest’amministrazione. Perciò mi auguro che i commercianti non si facciamo trascinare da qualche associazione in cerca di visibilità e da qualche consigliere comunale a caccia di voti. Quando il mercato ripartirà, i cittadini di Avellino saranno soddisfatti”.

Il sindaco assicura anche sui lavori a Campo Genova. “Sono partiti il 27 dicembre. Stamattina si è proceduto anche con l’asfalto. Tutto sta andando avanti secondo il cronopogramma. Ribadisco che non serve nessun tipo di bonifica, maxi o micro che sia. Campo Genova ospita rifiuti differenziati innocui”.