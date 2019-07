Provincia Giunta tecnica ad Ariano, La Vita attacca De Luca risponde: “Nessuna tessera di partito” 16 luglio 2019

L’assessore arianese Vito De Luca, ieri assente alla seduta del Consiglio comunale, interviene attraverso una nota circa la polemica sollevata dal consigliere Giovanni La Vita riguardo alla presunta presenza anomale della Lega nell’esecutivo tecnico targato Enrico Franza.

“Durante la seduta del Consiglio comunale di ieri – scrive – il consigliere Giovanni La Vita ha mosso alcuni rilievi in merito alla mia collocazione politica, mettendo in dubbio che la Giunta fosse di tipo tecnico. Vorrei precisare al consigliere, senza alcuna forma di polemica che non appartiene al mio modus operandi, che il sottoscritto ha le proprie idee politiche come tutti i cittadini, ma non ha in tasca alcuna tessera di partito”.

“Voglio illudermi che io sia stato scelto per il mio entusiasmo, per la mia voglia di fare e forse anche per le mie competenze ma di certo non per colore politico che non ho, ne sugli abiti né tantomeno sulla pelle. Io ero, sono e sarò sempre solo un tecnico al servizio di tutti i cittadini di Ariano Irpino, al di sopra di ogni appartenenza politica” conclude il neo assessore De Luca.